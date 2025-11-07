熊本県立高森高校マンガ学科の生徒が、理学療法士など医療に関わる専門職に焦点を当てたマンガを制作しました。「リハビリのお仕事」と題したマンガは、サーフィンをしている時にけがをした主人公の少年が、再び海に戻るためにリハビリをしていく中で出会う理学療法士や作業療法士、言語聴覚士とのやり取りを描いています。 医療職の魅力を多くの人に知ってもらいたいと、熊本保健科学大学が依頼したもので、制作にあたっ