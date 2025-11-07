阪神は7日、タイトルホルダー記念グッズの販売を開始することを発表した。今季は才木が「最優秀防御率投手賞」、村上が「勝率第一位投手賞」、「最多勝利投手賞」、「最多三振奪取投手賞」、佐藤輝が「最多本塁打者賞」、「最多打点者賞」、近本が「最多盗塁者賞」を受賞した。タイトルを獲得したことを記念し、Tシャツ各4000円（税込）、フェイスタオル各2200円（税込）、キーホルダー各880円（税込）、ケース付ボー