第84期順位戦Ｂ級１組（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、８回戦計６局の一斉対局が11月６日（木）に各地の対局場で行われました。このうち関西将棋会館で行われた伊藤匠二冠―大橋貴洸七段の一戦は85手で伊藤二冠が勝利。昇級候補同士の大一番を制して自身初となるＡ級昇級に向け大きく前進しました。○負けられない上位争い王座のタイトルを奪って波に乗る伊藤二冠は順位戦でも６勝１敗と首位を独走。迎え撃つの