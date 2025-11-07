2025年11月４日に発売された『将棋世界2025年12月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）では、第73期王座戦五番勝負（藤井聡太王座vs伊藤匠叡王）の第４局観戦記「秘策☖４四角と勝負手☗２八角」など、、読み応えのある記事を掲載しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。 角換わり対策に注目が集まる伊藤叡王の後手番。そこで指されたのは秘策４四角。対する藤井王座はどのように受けて