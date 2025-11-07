タレント市川紗椰（38）が、6日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。相撲愛をのぞかせた。今回は相撲大好き芸人、タレントのトーク。鉄道好きとしても知られる市川は相撲も大ファン。MCの蛍原徹（57）に「僕のイメージ、鉄道。お相撲の方も…」と聞かれ、「毎場所、地方も行って。行けるときは序ノ口から取組を見ています」と答えると、ほかの出演者から感嘆の声が上がった。東京03飯塚悟志（52）が