バンダイは、『仮面ライダーW』より「CSM T2ガイアメモリver.2 OtoT」(14,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「CSM T2ガイアメモリver.2 OtoT」(14,850円)「CSM T2ガイアメモリver.2 OtoT」は、「T2ガイアメモリCSM化計画」の第三弾として、T2ガイアメモリのうちOからTまでの6本を、「CSM T2ガイアメモリver.2 Oto