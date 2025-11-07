俳優の北村匠海が７日、都内で出演映画「愚か者の身分」（永田琴監督）の公開御礼舞台あいさつを林裕太らとともに行った。西尾潤氏の同名小説が原作。闇バイトに手を染めるタクヤ（北村）とマモル（林）が、兄貴分の梶谷（綾野剛）の手を借り、闇社会から逃亡する３日間を描く。北村は「公開から２週間ぐらいたち、またこの映画を背負って舞台に立つことが出来てありがたい。世の中では『国宝』やら『爆弾』やらやってますけ