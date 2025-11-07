全日本プロレスは７日までに今年の「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」の全出場チームが決まったことを発表した。今年は全１２チームがＡ・Ｂの２ブロックに分かれ、リーグ戦で激突。今月２２日の後楽園ホール大会で開幕。１２・７愛知・ポートメッセなごや第２展示館まで公式戦を行う。両ブロックの勝ち点最上位チームが１２・１０後楽園で優勝決定戦で今年の最強タッグを争う。出場チームは以下の通り。《Ａブロッ