日本代表の国際親善試合・ガーナ戦（１１月１４日・豊田ス）、ボリビア戦（同１８日・国立）に初招集されたオーストリア１部ザルツブルクのＦＷ北野颯太（２１）が６日、欧州リーグのゴーアヘッド（オランダ）戦に先発出場し、２―０の勝利に貢献した。北野は右ＭＦで先発すると、後半１８分に左足で低く鋭いシュートを放ってゴールを脅かす場面をつくった。さらに最大の見せ場は後半２０分。右サイドからグラウンダーのパスを受