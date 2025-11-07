7日あさ姶良市加治木町のJR日豊本線の踏切で、女性が列車にはねられました。事故の影響でJRは国分と鹿児島中央の間で2時間あまり列車の運転見合わせが続き、通勤客などに影響が出ました。 JRや警察、消防によりますと、姶良市加治木町の日豊本線加治木駅と錦江駅の間の「柳田踏切」で7日午前7時50分ごろ、女性が列車にはねられました。 女性は30代から40代とみられドクターヘリで鹿児島市内の病院に搬送されました。 列車