横浜魚類 [東証Ｓ] が11月7日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比61.4％増の1億4200万円に拡大し、通期計画の2億円に対する進捗率は71.0％に達し、5年平均の56.2％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比37.6％減の5800万円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月