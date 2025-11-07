山形大学講師の34歳の男が山形県山形市内のマンションのベランダに侵入した疑いで、6日夜、逮捕されました。住居侵入の疑いで逮捕されたのは、山形市小白川町2丁目の山形大学講師・竹林知大容疑者（34）です。警察の調べによりますと、竹林容疑者は6日午後零時40分ごろ、山形市内にあるマンションの2階のベランダに侵入した疑いです。当時、部屋には住人の30代男性と家族数人がいて、竹林容疑者の侵入に気付き110番通報しました。