お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（60）の妻でタレントの山口もえ（48）が6日、自身のインスタグラムを更新。ピアノを演奏する姿を公開した。【動画】「弾き始めたらハマっちゃって」真剣にピアノ演奏を披露した山口もえ山口は「今日も楽しい一日でした娘が習っているアラベスク私も子供の頃に弾いたことがあったので懐かしくなって弾き始めたらハマっちゃって隙あらば練習してる。笑」とつづり、演奏に没頭する真摯