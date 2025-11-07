天竜川河口に放流したウナギを見守る養鰻業関係者ら＝7日午前、浜松市ウナギ養殖に関わる業者らが7日、天然ウナギを増加させようと、「露地池」と呼ばれる自然に近い環境で養殖されたウナギ約100匹を浜松市の天竜川河口で放流した。集まった養鰻業の関係者ら約40人が、400グラムほどに大きく成長し、ざるに入れられたウナギを河口の波打ち際で放つと、左右に体をうねらせながら泳いでいった。浜名湖周辺は養殖ウナギの一大生