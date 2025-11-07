お笑いコンビ・エバースの結成10年目を記念して行われた初の全国ツアーの成功を受けて、漫画家・樫本学ヴさんとのコラボPOP UPイベント「エバース×樫本学ヴ展」の取材会が行われました。【写真を見る】【エバース】佐々木が寝坊で取材会に大遅刻も相方・町田はニヤリ顔「ちょっと割合変えようと思います」“賞金格差”明かす朝9時から行われた取材会に、エバース・佐々木隆史さんが、まさかの寝坊というアクシデントが発生。急遽