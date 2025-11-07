米ワシントンのバウザー市長＝9月18日、ワシントン（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは6日、首都ワシントンのバウザー市長（民主党）が2023年に事務所スタッフらと中東に出張した際、カタール政府側から航空券代を供与された疑惑が浮上し、米司法省が収賄などの疑いで捜査していると報じた。バウザー氏は国連の気候変動に関する会議に出席するため、事務所スタッフ4人を伴い、カタール経由でU