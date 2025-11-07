女優の小雪（48）が7日、都内で行われた貝印「いい刃の日」PRイベントに出席した。艶やかな着物姿で登場し、日々の料理などで愛用しているという同社の刃物の魅力などを語った。日常を写真と共に紹介するトークでは、料理用ハサミやピーラーについて語り「韓国によく行くんですけど、何でもハサミで切るじゃないですか。最初は半信半疑だったんですけど、いい刃物だとすごくよく切れて。合理的な代物だと思いました。今のうちには