世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。11月1日（土）の放送では、神奈川県横浜市・みなとみらいが特集された。【映像】世界一周ヨットレースを完走した男性と子供たちの“約束”横浜市立みなとみらい本町小学校の子供たちからエールを受け、単独無寄港無補給世界一周ヨットレース「ヴァンデ・グローブ」で完走した白石康次郎さん。10月1日、白石さんは相棒のグローバルワン号とともに、横浜みなとみらいへ。「子供た