韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025 （The 17th MelOn Music Awards）』が、今年はU-NEXTで見放題独占ライブ配信されます！【写真】ノミネートはこの5組！特に注目は、今回新設される特別賞「Japan Favorite Artist by U-NEXT」。2025年に日本で注目を浴びたK-POPアーティストに贈られるこの賞には、G-DRAGONをはじめとする豪華アーティスト5組がノミネートされています！■注目ノミネートアーティストを一挙紹介！新設された「Jap