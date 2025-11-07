B1西地区所属のファイティングイーグルス名古屋は11月6日、須藤タイレル拓が右腹斜筋挫傷と診断されたことを発表した。 神奈川県出身で現在24歳の須藤は、184センチ78キロのポイントガード兼シューティングガード。横浜清風高校出身で、2020年8月に「第13回スラムダンク奨学生」としてアメリカへ挑戦した。セントトーマスモアスクール卒業後の2022年9月にノーザンイリノイ大学に