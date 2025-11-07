FC町田ゼルビアは7日、神村学園高FW徳村楓大(3年)の来季加入内定を発表した。徳村は昨年の全国高校総体(インターハイ)で4得点を決めて準優勝に貢献し、優秀選手に選出された。今年度のインターハイでは怪我の影響もあって1得点にとどまるも初優勝を導いて2年連続で優秀選手に選ばれた。プレミアリーグWESTでは今季ここまで10得点で得点ランキング4位に位置している。以下、クラブ発表プロフィールとコメント●FW徳村楓大(と