ENVii GABRIELLAが、11月19日に配信シングル「火ノ鳥」をリリースすることを発表した。◆ENVii GABRIELLA 動画「火ノ鳥」は、テックハウスというジャンルでクラブサウンドの楽曲だ。2025年に2ndフルアルバム『ENGABALL』を引っ提げて、結成時からの目標であったZeppツアーを開催。夢が一つ叶ったのち、その先へ向けて“継続”ではなく“原点に立ち返り、新たに生まれ変わる”というイメージが沸き上がり、制作された楽曲だという。