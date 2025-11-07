山崎賢人（※「崎」は「たつさき」が正式表記）が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の追加キャストとして、稲葉友の出演が発表された。第七師団随一の“ヤバイ”男・宇佐美時重役を演じる。キャラクタービジュアルも併せて解禁となった。【動画】シリーズ史上最大の闘い！『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』特報シリーズ累計3000万部突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、