フラワーカンパニーズが、9月20日に開催した日本武道館公演＜フラカンの日本武道館 Part2 〜超・今が旬〜＞、このライブの模様がU-NEXTにて12月5日19時より独占ライブ配信されることを発表した。全国のライブハウスを主戦場とし”メンバーチェンジなし、活動休止なし”で全国各地でライブツアーを続けているフラカンが、結成36年で“超・今が旬”と自負し10年振りに挑んだ2度目の日本武道館ライブ。その模様を10年前の武道館ライブ