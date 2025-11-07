Aqua Timezが、フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』主題歌「if you come」のMVを本日21時に公開することを発表した。◆Aqua Timez 動画「if you come」は、困難や孤独を抱えながらも希望を手放さず、愛と共鳴を原動力に歩み続ける、そんなメッセージをメロディアスでありながらダイナミックに広がる歌とバンドサウンドで体現する一曲に仕上がっているとのことで、再結成期間最後の楽曲となる。本映像の監督を務めたのは「等身大