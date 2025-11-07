津田寛治が本人役で主演する映画『津田寛治に撮休はない』が、2026年3月28日より全国順次公開されることが決定。あわせて、津田と萱野孝幸監督よりコメントが到着した。【写真】津田寛治が津田寛治を演じる場面写真メジャーからインディーズまで、ジャンルを問わず数々の映画やドラマに出演し、多彩な役柄を演じてきたパイプレイヤー・津田寛治。そんな津田が、「津田寛治」本人を演じる主演作に挑んだ。タイトルは『津田寛治