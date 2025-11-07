プロフィギュアスケーター、女優の本田真凜が6日までにインスタグラムを更新。アイスショーで演技中の姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。【別カット】白い肌に映える赤ドレスで舞う本田真凜（4枚）本田が投稿したのは、1日と2日に京都で開催されたアイスショー『Ice Brave2』の一コマ。複数公開されている写真には、赤いドレス姿の本田が真剣な表情で演技を披露する様子が収められている。投稿の中で「ただいま京都！