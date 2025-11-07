凛として時雨が、ゲストアーティストを招いて行う対バンイベント＜トキニ雨＞を開催することを発表した。2023年以来の開催となる今回は、2026年3月8日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)公演にキタニタツヤ、3月15日の福岡・Zepp Fukuoka公演に9mm Parabellum Bulle、3月21日の愛知・Zepp Nagoya公演の-真天地開闢集団-ジグザグ、3月22日の大阪・Zepp Osaka Bayside公演の[Alexandros]、そしてファイナル3月26日のZepp Haneda(TOKYO)公演