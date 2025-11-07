GALNERYUSが、2024年末に東京・立川ステージガーデンにて開催した＜“THE RISING OF THE NEW LEGACY Pt. II”ツアー＞ファイナル公演のライブ音源を本日配信リリースした。これまで、CDでの収録はあったが、GALNERYUSのライブ音源が配信されるのは今回が初めてとなる。また明日からは、杭州、上海、武漢、深圳、広州、北京の6都市をまわる中国ツアー＜“THE LEGEND RISES TO THE FUTURE” CHINA TOUR 2025＞がスタート。さら