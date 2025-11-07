日本代表DF板倉滉が所属するオランダ1部アヤックスは6日、ジョン・ハイティンガ監督（41）の解任を発表した。同リーグでは首位フェイエノールトと勝ち点8差の4位で、欧州チャンピオンズリーグでは4戦全敗で1次リーグ最下位と低迷していた。アシスタントコーチのマルセル・カイザー氏も解任。正式な後任決定までの間は、フレッド・グリム氏が暫定で指揮を執る。また、テクニカルディレクターのアレックス・クロース氏は、後任