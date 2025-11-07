麻雀のプロリーグ『Mリーグ』が6日に開催され、この日出場するBEAST Xの楽屋に、以前より『Mリーグ』大好きを公言していた人気イケメン俳優・藤木直人が駆けつけた。藤木が見守る中、1試合目でキャプテン・東城りお（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）が見事トップを獲得した。【写真】「Mリーグ」楽屋に人気イケメン俳優が陣中見舞い！この日の試合前、BEASTの公式エックスは「第1試合は #東城りお 選手が登板!!」と告知すると、