高市首相は７日午前からの衆院予算委員会での答弁に先立ち、同日午前３時過ぎから首相公邸で秘書官との勉強会に臨んだ。歴代首相も予算委対策として早朝から事前の勉強会に臨むことはあったが、未明の開催は異例だ。開会の約６時間前から、首相は自ら答弁を書き換えるなどして念入りに準備にあたった。予算委はテレビ中継で国民の目に触れる機会が多く、与野党からの質問も多岐にわたる。少数与党下で政権を発足させたばかり