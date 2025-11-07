MLBは日本時間7日、ドジャースの大谷翔平選手が各リーグで最も優れた打撃成績を残した選手に贈られるシルバースラッガー賞にDH部門で受賞したことを発表しました。大谷選手は今季、打率.282、102打点、55本塁打はキャリアハイの成績を残し、チームのワールドシリーズ制覇に貢献しました。また、シーズン146得点はドジャース球団記録として更新され、長打率.622、OPS1.014はいずれもナ・リーグトップの成績となりました。DH部門とし