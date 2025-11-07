プロ野球・日本ハムは7日、来季のコーチングスタッフについて発表しました。退団となった八木裕コーチが担当していた1軍打撃コーチには、ファームで同職に就いていた横尾俊建氏が就任。また、来季から一軍のデータ分析担当兼走塁コーチが廃止となり、代わって野手コーチ・投手コーディネーター・打撃コーディネーターが設定されることが分かりました。野手コーチには、今季まで巨人でコーチ業にあたっていた松本哲也氏が就任。両コ