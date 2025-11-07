元小学校教師のアビー・ズワーナーさん/Stephen M. Katz/Pool/The Virginia-Pilot/AP via CNN Newsource（CNN）米バージニア州で2023年に小学校教員の女性が6歳児童に銃で撃たれた事件をめぐり、被害者の女性が当時の教頭を相手取って起こした民事訴訟で、陪審は6日、1千万ドル（約15億円）の支払いを命じる評決を下した。教頭は銃に関する度重なる警告を無視したとして刑事訴追されており、今後の刑事裁判の行方を占う結果となっ