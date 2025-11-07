大野拓弥騎手（３９）＝美浦・フリー＝が、１１月５日の調教中に落馬負傷して胸部を骨折するなどしていたことが７日、分かった。師匠の杉浦宏昭調教師（６５）＝美浦＝が明かした。全治３か月の見込みと診断されて、治療に専念する。