テレ東では毎週金曜夜９時から、ドラマ9「コーチ」を放送中です。原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している、堂場瞬一による傑作警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。警視庁人事二課所属の一見“冴えないおじさん”向井光太郎（むかいこうたろう）が、捜査に失敗し行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちを“コーチ”。魔法のように彼らの