きょう11月7日は、二十四節気のひとつ「立冬」です。「立冬」は、冬が始まるころとされていますが、けさの阿蘇市の最低気温は8.2℃と、平年より2.8℃暖かい朝となりました。 朝露が輝く中、冬服をまとい元気に登校する小学生の姿が見られました。また遊水地では渡り鳥のカモが羽を休める光景も見られました。県内ではこのあと日中にかけて気温が上がり、熊本市などでは最高気温が24度と夏日に迫る見込みです。