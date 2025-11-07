◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル）７月の福島で新馬勝ちして、デビュー４戦目で重賞初挑戦となるコックオーヴァン（牝２歳、美浦・伊藤伸一厩舎、父ウインブライト）は１１月７日、美浦の角馬場で体をほぐした後、坂路をキャンターで駆け上がって最終調整した。もともとテンションが高い面は課題だったが、この日は落ち着いた雰囲気を見せた。伊藤伸調教師は「競馬に行ったら分から