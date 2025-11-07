「ごみ清掃芸人」としても活動するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが2025年11月6日、憲法改正に関する持論をXに投稿し反響が広がっている。「僕は高市さん派ではないですが......」お笑い芸人として活動する傍ら、現役のごみ清掃員としても働いている滝沢さん。SNSではごみの分別方法や豆知識などの情報を発信している。23年より開催されている結成16年以上の漫才師によるお笑いコンテスト「THE SECOND 〜漫才トーナメ