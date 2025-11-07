俳優の内博貴と女優の傳谷（でんや）英里香がダブル主演を務めるショートドラマ「最恐上司と同棲したら最強に愛されました」が７日午前１０時から配信された。恋人に浮気された女性社員が、仕事の鬼として知られる上司と社内恋愛する様子を描いた物語。内は仕事の鬼として恐れられる部長・結川新一を演じる。自身初の縦型ショートドラマに「短い時間でテンポよく、進んでいくストーリーで一気に見られるお話になっていると思い