お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が6日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。眼鏡が似合う著名人に贈る「日本メガネベストドレッサー賞2025」の政界部門に石破茂前首相（68）が選出されたことに対し、ツッコミを入れた。2人は前段で「第42回ベストジーニスト2025」について言及。その流れから、小木が「メガネ（ベスト）ドレッサー賞、石破さん