日本ハムの石井一成内野手が、国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使することを７日、正式発表した。エスコンで取材に応じ、「ファイターズからはいい提示をしていただき本当に感謝している。でも、自分の権利があるので本当に他の球団の評価を聞いてみたいという思いで提出させてもらいました。権利を行使できるタイミングは本当に今だと思ったので、『他の球団からはどう見えているのかな』っていうのは気になったので」と語