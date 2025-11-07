俳優・いしだ壱成（５０）が７日までに自身のインスタグラムを更新。父・石田純一（７１）との２ショットを公開した。「パパ！最近忙しそうだけども、元気そうでなにより」と記し、石田が経営する飲食店内で、肩を組んだ親子ショットをアップ。そして「最近、広尾に新しくフレンチレストランをＯＰＥＮしたらしい！！そちらも今度覗（のぞ）きに行かねば」とちゃっかり父の後押しをしていた。この投稿には「仲良くて素敵です