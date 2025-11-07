メ～テレ（名古屋テレビ） 11月7日午後0時7分ごろ、愛知県西部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 愛知県内では最大震度1の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュードはM2.8と推定されます。 愛知県 【震度1】 岡崎市 豊田市 安城市 西尾市 高浜市 愛知みよし市 幸田町 提供：ウェザーニューズ