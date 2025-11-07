心身のコンディションを整えるため、日々の食生活に薬膳の知恵を取り入れてみませんか？（写真：zon / PIXTA）【写真】冬の養生にぴったりのスープやドリンク漢方アドバイザーで、国際中医薬膳管理師、“なおみん”こと久保奈穂実さんは、SNSなどで身近な食材でできる薬膳の知恵を発信しています。中でも胃腸に負担が少なく、水分に溶け出した栄養を丸ごと摂ることができるスープやドリンクは「忙しい日々の救世主のような存在」だ