スマートフォン向けゲーム『ポケモン GO』のリアルイベント『Pokemon GO ワイルドエリア：長崎』が、本日11月7日〜9日まで長崎県長崎市で開催される。2016年のサービス開始から9年が経過し、数々の企画が実施されてきたが、なかでもリアルイベントは好評で、昨年に宮城県仙台市で開催されたイベントでは経済効果は約74億円をもたらしたこともあり、地方自治体からはコラボ企画の問い合わせが相次いでいるという。空前のブームか