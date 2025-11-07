メ～テレ（名古屋テレビ） 教師のグループによる盗撮画像の共有事件で、愛知県警に逮捕された小学校教師の男が、データを「処分するのが惜しかった」という趣旨の話をしていることがわかりました。 岡山県備前市の小学校に勤務する甲斐海月容疑者(27)は、18歳未満の少女が着替えをする様子の動画データ1点を所持した疑いがもたれています。 容疑を認めているということです。 警察によりますと、