韓国東西発電蔚山（ウルサン）火力発電所崩壊事故で下敷きになった7人うち1人が死亡し、4人は死亡が推定されると、消防当局が7日明らかにした。消防当局はこの日午前の現場ブリーフィングで、事故当日に構造物の下敷きになって発見された2人のうち1人はこの日午前4時53分に死亡判定を受けたと伝えた。もう一人は消防隊員や医療関係者の接近が難しく、正確な確認は難しいが、死亡が推定される状況だ。消防当局はこの日午前7時34分か