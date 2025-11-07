ライブハウスのドリンク事情がSNS上で大きな注目を集めている。 【画像】話題になった東京メタルシティさんの投稿 きっかけになったのは 「ライブハウスのドリンク代、別に高いとは思わないけど、600-800円払って全然綺麗にしてないサーバーからビール（発泡酒の時もある）出されたり、目の前で発泡酒の缶開けて紙コップに半分くらい注いだのを出されたりという体験を何度もしているので、そういう高い安い以